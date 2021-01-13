Ашхабад, , 14:41 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года Туркмения экспортировала вдвое больше бензина ECO-93, чем в 2019 году. Об этом сообщает издание Orient со ссылкой на данные Госкомстата.

Отмечается, что в 2020 году государственная компания «Туркменгаз» увеличила производство бензина из природного газа в 3,6 раза. Бензин ECO-93 экспортируется в Великобританию, Россию, Данию, Болгарию, Грузию, Узбекистан и Афганистан.

Завод по производству бензина из природного газа построен в Ахалской области Туркмении. Мощность производства составляет 600 тыс. тонн бензина в год. Завод запустили 28 июня 2019 года.