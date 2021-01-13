Омск, , 14:35 — REGNUM В Омске объём введённого жилья вырос за счёт строительства многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM 13 января в мэрии города.

Омские власти подвели итоги работы по вводу в эксплуатацию жилья за 2020 год. Всего в прошлом году в столице Омской области общая площадь введённого жилья составила 346 921 кв. м. В том числе на индивидуальное жильё пришлось 67 914 кв. м, а 279 007 кв. м — это 37 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в 2020 году побили рекорд по вводу новостроек в эксплуатацию.

Читайте также: За год в Перми ввели в эксплуатацию рекордный объём жилья