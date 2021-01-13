Москва, , 14:35 — REGNUM Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств и крупными безналичными операциями призваны повысить эффективность выявления незаконных финансовых схем, в рамках действия Федерального закона 115-ФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Расширение перечня транзакций, подлежащих контролю, значительно увеличивает массив анализируемой информации и, соответственно, локализует каналы отмывания и обналичивания денежных средств, финансирования терроризма и иных незаконных операций.

Контроль за движением сумм от 100 тысяч рублей по ряду транзакций (таких как почтовый перевод или зачисление на мобильный телефон) позволит своевременно выявлять мошеннические схемы, практически закрывая лазейки для недобросовестных участников экономического оборота, тем самым защищая интересы не только государства в целом, но и каждого гражданина в отдельности.

В совокупности с теми мерами регулирования, которые предпринимал Банк России в 2020 году по стимулированию безналичного оборота и снижению значимости кассовых операций, нововведения будут способствовать концентрации финансовых потоков в чисто банковской сфере, что облегчит контроль за оборотом денежных средств и сделает финансовую систему страны более прозрачной.

Важной составляющей новых правил является реальное упрощение работы кредитных учреждений, так как происходит укрупнение массы подконтрольных операций без ее структурирования.

В результате центр тяжести по оценке характера той или иной транзакции переносится в профильные государственные структуры, что освобождает банки от очень специфической функции выявления сомнительных операций.

За кредитными учреждениями остается чисто техническая роль оператора по передаче данных о действиях клиентов. Это позволит более квалифицированно проводить оценку операций, попавших под контроль, и свести к минимуму возможности использования незаконных финансовых схем.

Важно чтобы между профильными ведомствами было налажено эффективное взаимодействие по анализу денежных потоков с тем, чтобы оценка финансовых операций происходила без участия непосредственных контрагентам транзакций, не отвлекая участников хозяйственного оборота от их текущей деятельности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росфинмониторинге заявили, что поправки о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов.

Читайте также: Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за наличностью