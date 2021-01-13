Москва, , 14:31 — REGNUM В январе спрос на продукты питания однозначно снизится, так как покупатели уже приобрели все необходимое для праздников, и на данный момент ведут себя экономичнее, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом он заявил сегодня, 13 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Господдержка всех категорий бизнеса в данной отрасли необходима, и главное — она должна быть доступна всем нуждающимся вне зависимости от сферы деятельности. Да и в целом, предприниматели настороженно относятся сегодня к любой помощи со стороны государства, ведь, руководствуясь собственным опытом, они понимают, что за временными преференциями последует необходимость возмещения этих затрат. А учитывая, что весь бизнес функционирует на грани своих возможностей, возвращать в казну будет нечего», — отметил Демин.

В качестве примера он привел налоговые льготы: УСН или ПНС откладываются, а акцизы, транспортный и земельный налоги, НДС, страховые взносы и прочие никто не отменял.

«Важно обращать внимание на конечные цены и вовремя применять продуманные методы регулирования, которые стимулировали бы спрос и не оказывали негативного воздействия на производителей пищевой продукции», — уточнил эксперт.