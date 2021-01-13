Москва, , 14:23 — REGNUM Причины достижения уровня в $57 за баррель, то есть максимума с 21 февраля 2020 года, по мартовским фьючерсам на продукт марки Brent имеют многофакторный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Во-первых, существенное влияние на формирование позитивного ценового тренда оказало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в феврале и марте на 7,125 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, запасы нефти в США снижаются третью неделю подряд и сегодня ожидается представление доклада минэнерго США о динамике изменения запасов.

С высокой долей вероятности можно предположить, что тренд на сокращение запасов в Соединенных Штатах, сохранится, что и было отражено в сегодняшних котировках.

И, наконец, эпидемиологическая причина, имеющая сегодня глобальный статус: китайские власти оперативно заблокировали город в провинции Хэбэй с населением 11 миллионов человек, где возникла самая существенная за последние несколько месяцев вспышка коронавируса.

В дополнение ко всему вышеперечисленному в качестве поддержки нефтяных котировок работают позитивные новости о все более активном вакцинировании населения по всему миру.

И эта информация несет в себе глобальный сигнал для экономики: уровень деловой активности все усиливающимися темпами приближается к докризисным показателям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent 13 января 2021 года впервые с февраля 2020 года подорожала до $57 за баррель.

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