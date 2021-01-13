Москва, , 14:17 — REGNUM На сегодняшний день на внутреннем рынке России наблюдается тенденция снижения стоимости подсолнечного масла и сахара. Это связано соглашениями, с заключёнными между торговыми сетями и производителями. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

По данным ведомства, в настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка 7 тыс. участников.

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«После подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла», — добавили в министерстве.

В ведомстве заверили, что Минпромторг постоянно мониторит цены на продовольственные товары, которые относятся к категории социально значимых. В свою очередь представители торговых сетей «стараются не принимать необоснованного повышения цен от производителей и поставщиков продовольственных товаров».

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года, Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали 16 декабря 2020 года.

Несколько дней спустя глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, розничные цены на сахар и масло стали снижаться.