Москва, , 14:12 — REGNUM Существенное снижение запасов нефти в США по итогам прошлой недели, как и предыдущей на 8,7 миллиона баррелей по данным Американского института нефти (API), обусловило рост котировок нефти марки Brent 13 января на лондонской бирже ICE Future до $57.28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и оперативное принятие Китаем действий в ответ на новую вспышку коронавируса. В среднесрочной перспективе рост цен на нефть марки Brent продолжится до уровня $58 за баррель.

Этому будут способствовать оптимистичные ожидания по спросу с одной сторон, и с другой — перспективы регулируемого рынка добычи по добыче после решений ОПЕК+. На последнем заседании ОПЕК+ его участники определили параметры нефтедобычи на два месяца вперед.

Россия получила возможность нарастить добычу в I квартале 2020 года, а ряд других участников должны будут ее сократить. Начавшаяся в мире вакцинация также оказывает положительное стимулирующее воздействие на рост цен нефтяного рынка.

Дальнейший рост на нефть не очевиден из-за существующих в Европе ограничений по коронавирусу. Локдаун в Германии может быть продлен до апреля месяца.

Бюджет России сформирован исходя из заложенной по бюджетному правилу стоимости нефти марки Urals ($43,30 в 2021 году). Все доходы выше этого уровня идут в Фонд национального благосостояния.

Рост цен на нефть приводит к укреплению рубля. В настоящее время рубль торгуется на уровне 73,44 рублей за доллар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2021 года зафиксировано первое с начала февраля 2020 года подорожание нефти марки Brent выше $57.

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