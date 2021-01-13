Душанбе, , 14:05 — REGNUM По итогам 2020 года внешний товарооборот Таджикистана составил $4,558 млрд, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 13 января сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные министерства экономического развития и торговли республики.

Объем экспорта за год увеличился на 19,8%, до $1,407 млрд, импорта — уменьшился на 5,9%, до $3,151 млрд. Дефицит торгового баланса составил $1,7 млрд. Основными экспортируемыми товарами остаются драгоценные металлы, цемент, хлопок и сухофрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — октября 2020 года товарооборот между Россией и Таджикистаном составил $800 млн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем физический объем взаимного товарооборота вырос на 25%.

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