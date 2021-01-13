Москва, , 13:58 — REGNUM Конечно, российские пенсионеры предпочли бы, чтобы пенсии им индексировали более одного раза в год. Но осуществить эти прекрасные намерения депутатов будет мешать только одно препятствие — отсутствие денег в бюджете, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Скорее всего, это предложение не будет реализовано на практике и окажется чисто популистским. То есть законопроект будет обсуждаться в Госдуме, чтобы создать видимость заботы депутатов о пенсионерах, но у него не очень много шансов быть принятым.

Для российского правительства будет проще, тем не менее, проиндексировать один раз в начале года пенсии на величину прошлогодней инфляции и, возможно, с каким-то повышающим коэффициентом, чтобы учесть будущий рост инфляции.

В таком виде теоретически законопроект мог бы быть принят, но не факт, что даже такие поправки устроят его инициаторов», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Правительство РФ документ не поддержало.

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