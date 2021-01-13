Казань, , 13:46 — REGNUM На 2021 год по отрасли машиностроения у экспертов тревожные ожидания, потому что происходит какой-то неконтролируемый рост цен на черные и цветные металлы. Об этом сегодня, 13 января, заявил депутат Госсовета Татарстана от «Партии Роста» Олег Коробченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот рост объясняется возросшей курсовой разницей между долларом, евро и рублем, и экспортеры, естественно привязали внутреннюю цену к иностранной валюте. В результате цены на цветные металлы выросли более чем на 50%, на черные — почти на 80%! Единственная положительная разница, которая ожидалась в реальном секторе экономики, в обрабатывающих отраслях, почти вся осталась у сырьевиков-металлургов. И, конечно, с этим нужно что-то делать — вводить квотирование для внутреннего рынка либо вводить экспортные пошлины, чтобы как-то умерить аппетиты наших металлургов. Необходимо перераспределение прибыли между металлургами и обрабатывающими отраслями промышленности», — отметил эксперт.

«В целом, понимая, что экономический кризис затягивается в связи с пандемией, экономика многих стран падает, ожидания тревожные по возможному удержанию уровня тех оборотов производства продукции, которые были в 2020 году, и скромные ожидания, что все же рынок начнет просыпаться, все-таки хочется расти, экономика должна развиваться по спирали. Невозможно всё время падать. Есть ведь и хороший пример — несмотря на пандемию, Китай показывает экономический рост. Так давайте ориентироваться на Китай, где потребление тяжелых грузовиков выросло до 1,6 миллиона единиц в 2020 году, на втором месте США, где всего 200 тысяч штук тяжелых грузовиков выпущено, в России — 60 тысяч», — добавил Коробченко.

По его словам, когда китайский рынок насытится, они будут выходить на российский рынок, но вопрос — выдержит ли Россия конкуренцию. «Разрыв между китайской и российской экономикой увеличивается, предлагаю ориентироваться не на Европу или США, а на Китай, изучать их модель, перенимать опыт, внедрять. Китай не участвует в политических войнах, занимается своей экономикой, причем не от слова экономить, а именно экономическим развитием, не ориентируясь на другие страны. В этом их успех. Наша страна тоже может достичь гигантского развития экономики», — подчеркнул эксперт.