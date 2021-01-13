Сеул, , 14:04 — REGNUM Государственные учреждения Южной Кореи намерены уже в первой половине 2020 года выполнить план найма новых сотрудников на 45%, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление было обнародовано 13 января в ходе совещания министров экономического блока.

По словам министра, в первом квартале текущего года правительство разработает меры по поддержке занятости молодёжи и женщин. Кроме того, планируется создать порядка 30 тыс. рабочих мест для представителей правоохранительных органов, пожарной службы, морской полиции. Ещё 28 тыс. Рабочих мест будет выделено в сфере социального обеспечения.

Известно, что в первом квартале правительство намерено выделить на создание рабочих мест 5,1 трлн вон (~$4,6 млрд), что составляет 38% соответствующей статьи бюджета 2021 года.

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