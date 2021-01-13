Ульяновск, , 13:29 — REGNUM В Ульяновске муниципальное предприятие направит более 5,3 млн рублей на обслуживание коллекторов. Соответствующее извещение о закупке у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком». Организации потребовались услуги по содержанию и техническому обслуживанию коммуникационных тоннелей (подземных коллекторов).

Начальная цена контракта определена в размере 5 302 660 рублей.

Извещение о проведении закупки опубликовано 11 января. Услуги должны будут оказываться в течение 2021 года. Согласно документу, объём услуг — 84,51 км.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Городской теплосервис» в Ульяновске закупает тепловую энергию и теплоноситель в целях компенсации потерь тепловой энергии. Начальная цена договора превысила 128,1 млн рублей.