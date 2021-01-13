Киев, , 13:24 — REGNUM В течение декабря 2020 года долги за услуги ЖКХ на Украине выросли на 18,6%. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Государственной службы статистики страны.

В сообщении говорится, что общая сумма задолженности оставляет 66,1 млрд гривен или $2,35 млрд.

В ноябре 2020 года население Украины перечислило за «коммуналку» в общей сложности 11,6 млрд гривен или свыше $413 млн, что составляет 52,4% от суммы, начисленной за этот месяц.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Службу безопасности Украины (СБУ) выяснить, почему в разных регионах Украины проходит акции протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ.

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