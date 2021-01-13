Найроби, , 13:23 — REGNUM Жители Кении осудили решение министерства туризма назначить британскую модель Наоми Кэмпбелл, а не гражданку Кении, послом Совета Кении по туризму. Об этом сообщает BBC Swahili.

О назначении Кэмпбелл на пост посла по туризму объявил министр туризма страны Наджиб Балала, подчеркнув, что это «захватывающая новость» для сектора.

После своего назначения Кэмпбелл поздравила правительство с инфраструктурными достижениями, связанными с туризмом, такими как модернизация прибрежного аэропорта Малинди и международная аккредитация поля для гольфа в Випинго-Ридж.

Однако некоторые жители страны посчитали, что роль посла Кении по туризму должна была достаться кенийцу, пользующемуся международным влиянием, например актрисе Люпите Ньонго или комику Эльзе Маджимбо.

«Почему кенийка Аджума Насеньяна не получила эту должность, почему кенийка Люпита [Ньонго] не получила это предложение, почему кенийка Дебра Санайпей не получила эту должность? Каковы были критерии отбора? Не кенийка?» — написал в Твиттере Сембуа Кибуэ.