Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) утверждён приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома города Чебоксары. Она состоит из семи подзон, сообщает министерство строительства Чувашии.

В границы приаэродромной территории включены пять муниципальных образований: города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Марпосадский, Моргаушский и Чебоксарский районы. На семи подзонах территории будут действовать различные ограничения по размещению объектов капитального строительства.

Сведения о границах приаэродромной территории внесут в Единый государственный реестр недвижимости, а на местном уровне включат в правила землепользования и застройки.

В министерстве строительства Чувашии отмечают, что ранее возник ряд проблем в части возведения объектов капитального строительства из-за усложнения порядка получения разрешения в зоне ограничений аэропорта Чебоксары. Данная зона составляет 15 — 30 км. По данным ведомства, установление приаэродромной территории позволит вести стройку без согласования Роспотребнадзором и Росавиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах для обслуживания аэропорта приобретают пожарный автомобиль. Максимальная цена договора составляет 3 млн рублей.

Напомним, Чебоксары попали в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Пассажиры смогут улететь в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Новый Уренгой. На эти цели из республиканского бюджета в качестве софинансирования выделяется более 60 млн рублей.