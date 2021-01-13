Ташкент, , 13:14 — REGNUM Одним из условий поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан является исключение негативного влияния на внутренний рынок республики. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства энергетики.

В ведомстве прокомментировали публикации СМИ, которые обвинили Узбекистан в сбоях в системе электроснабжения Афганистана. Отмечается, что межправительственное соглашение предусматривает поставку 2,2 млрд кВт∙ч электроэнергии в год.

В минэнерго уточнили, что часть электроэнергии для Афганистана Узбекистан импортирует из соседних стран. При этом единая энергосистема стран Туркестана связана с Афганистаном только через узбекистанские линии.

В министерстве считают, что публикации некоторых СМИ не отражают реальную ситуацию.

Отметим, после наступления холодов в декабре и январе в Узбекистане возник энергетический кризис. Многие потребители, в том числе жилые дома, оказались отключены от сети. В сложившихся условиях поставки электроэнергии в соседний Афганистан значительно сократились.

С 11 января Узбекистан вновь возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан в объемах, близких к докризисному уровню.

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