Москва, , 13:15 — REGNUM АвтоВАЗ в 2020 году реализовал на российском авторынке 343 112 машин Lada — на 5% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 13 января сообщает пресс-служба компании.

Lada Granta RG72

При этом, по оценкам компании, в 2020 году реализация автомобилей в России сократилась на 9%, до 1,6 млн экземпляров. Таким образом, доля АвтоВАЗа достигла 21,5% — это рекордный показатель для компании за последние девять лет.

Самой продаваемой моделью отечественной марки по итогам 2020 года стала Lada Granta. Продажи автомобиля сократились в годовом сравнении на 7,2%, до 126 112 единиц.

Вторую строчку в рейтинге самых продаваемых в прошлом году моделей АвтоВАЗа заняла Lada Vesta. За отчетный период был продан 107 281 автомобиль этой модели (-3,7%). Причем половина от этого числа — это Vesta с кузовом SW (53 252 ед.).

Замыкает тройку лидеров универсал Largus, чьи продажи сократились на 6,7%, до 48 906 экземпляров.

Напомним, АвтоВАЗ планирует представить в первой половине 2021 года рестайлинговый универсал Lada Largus и внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне.

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