Чита, , 13:01 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 13 января 2021 года.

Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 26937 таких гражданина (минус 1996 за последний месяц), уровень безработицы в регионе снизился до 5,1%, хотя ещё в середине декабря 2020 года составлял 5,5% (на 31 июля — 5,1%).

С 1 января 2021 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 328 забайкальцев, из них безработными признаны 32 человека.

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