Рязань, , 13:08 — REGNUM Более двух миллиардов рублей получили сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия агропромышленного комплекса Рязанской области в 2020 году. Государственная поддержка оказывалась по 30 направлениям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Набольший объём финансирования был выделен на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе — 404 млн рублей. Ещё 246 млн рублей направлены на погашение затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, 224 млн рублей — при производство молока. Общая сумма субсидий, грантов и социальных выплат из федерального бюджета составила 1,34 млрд рублей, область направила аграриям 760 млн рублей.

В 2020 году сельхозпроизводители также получили 13,9 млрд рублей краткосрочных кредитов и 6,9 млрд рублей инвестиционные займов.