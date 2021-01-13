Москва, , 12:53 — REGNUM На данный момент, несмотря на большое количество неопределенностей, аналитики сходятся во мнении, что цены на нефть в 2021 году будут плавно повышаться, но вряд ли восстановятся до уровня 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева (Россия). Так она прокомментировала прогноз минэнерго США, которое повысило прогноз по средней цене на нефть Brent в 2021 году с прежних 48,53 доллара до 52,7 доллара за баррель.

Бочка с нефтью

«В целом начало массовой вакцинации во многих странах является знаком того, что в 2021 году будут значительно снижены ограничительные меры, и экономическая активность начнет восстанавливаться, что, в свою очередь, положительно повлияет и на цены на нефть. Кроме того, в 2020 году во многих странах были приняты активные меры поддержки экономики, что также будет способствовать восстановлению спроса, — сказала Кошелева. — Нефть зависит от многих факторов, в первую очередь это соотношение спроса и предложения, а также уровень активности мировой экономики (который в разы снизился в 2020 году в связи с коронавирусом), геополитическая ситуация в мире и ряд других причин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным минэнерго США, в 2022 году, согласно прогнозу министерства, цена на нефть данной марки вырастет до 53,44 доллара за баррель.

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