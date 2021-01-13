Москва, , 12:52 — REGNUM Рост всеобщего интереса к цифровому рублю займет в разы меньше времени, чем это потребовалось банковским картам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал выводы экспертов Российской экономической школы, которые предположили, что цифровой рубль может оказаться невостребованным.

«Давайте рассмотрим тезис о невостребованности цифрового рубля. Показательным примером несостоятельности такого вывода может служить история внедрения банковских карт, — сказал Пушко. — За почти 30-летнюю историю развития российского рынка банковских карт этот платежный инструмент прошел путь от почти полного его игнорирования и даже противодействия его навязыванию до широкого использования банковских карт повсеместно. Статистика свидетельствует, что современный рынок банковских карт России находится в топе мировых лидеров по ключевым показателям использования банковских карт в розничном обороте».

Как полагает Пушко, рост всеобщего интереса к цифровому рублю, если он появится, займет в разы меньше времени, чем это потребовалось банковским картам, по той простой причине, что технологии уже отработаны и население выработало привычку не платить наличными, а преимущественно использовать электронные платежные инструменты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к преимуществам введения цифрового рубля относят простоту использования, высокую скорость выполнения операций, надежность, экономичность, повсеместность приема, удобство и легкость конверсии цифрового рубля в наличные и средства на счетах в банках.

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