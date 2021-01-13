Ташкент, , 12:52 — REGNUM Шесть преимуществ от вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для трудовых мигрантов назвали в агентстве по внешней и трудовой миграции. Об этом 13 января сообщили в телеграм-канале ведомства.

Граждане стран ЕАЭС, устраивающиеся на работу в странах Союза, не должны получать специальное разрешение, которое необходимо для мигрантов из других стран.

Трудовые мигранты и члены их семей могут находить в странах ЕАЭС без регистрации до 30 дней. Время пребывания мигрантов определяется положением трудового договора или гражданским законодательством.

Ставки подоходного налога и социального страхования одинаковы для трудовых мигрантов и граждан страны-трудоустройства. При трудоустройстве признаются дипломы и сертификаты о квалификации без дополнительного подтверждения.

При выплате пенсии учитывается стаж работы в странах ЕАЭС. Мигранты и члены их семей получают бесплатную неотложную медпомощь.

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