Пермь, , 12:51 — REGNUM Бюджет Пермского края в 2020 году сэкономил на конкурентных закупках почти 4 млрд рублей, что составило 6,7% от общего объема финансирования закупок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, в общей сложности на госзакупки было направлено порядка 105 млрд рублей (55,5 млрд — из краевой казны и 49,7 — из местных бюджетов), что на 16,7 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Среднее количество поданных на участие в закупках заявок по России составляет 3,02. Глава УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин считает, что у Прикамья есть все шансы стать лидеров по этому показателю в стране в ближайшие два года. Число процедур, на которые подана одна заявка выше среднероссийских показателей. «Это говорит о том, что торги в крае являются конкурентными», — резюмировал он.