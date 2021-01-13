Москва, , 12:36 — REGNUM В России, и в мире наступает момент роста цен на нефть и газ, и этот уровень не предел, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя рост цен на нефть.

«По мере вакцинации населения и снятия локдаунов в странах будет взрывной рост потребления нефти и газа.

Но из-за срывов в поставках и неритмичной работы транспорта создастся дефицит возможности получить физические поставки.

То есть добычи сырья будет много, а довезти не смогут быстро», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, цена нефти марки Brent в ходе торгов 13 января 2021 года на Лондонской бирже ICE впервые с 24 февраля 2020 года превысила $57 за баррель.

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