Пермь, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги. По данным министерства тарифного регулирования региона, стоимость электричества увелдичится до 4,9%: для населения, пользующегося газовыми плитами — с 4,25 до 4,44 руб./кВтч (+4,5%), а с электроплитами — с 3,10 до 3,25 руб./кВтч (+4,9%).

Тариф на отопление от «Пермской сетевой компании» (ПСК) «заморожен» до 2024 года и сохранится на уровне 2025,85 рублей за гигакалорию. Услуги пермского филиала ПАО «Т Плюс» подорожают до 1401,59 руб./Гкал (+6%) для мкр Заостровка и до 1519,94 руб./Гкал (+4%) для всех остальных районов. Исключение составит зона ПТЭЦ-14, здесь для потребителей стоимость теплоснабжения не изменится до 2023 года. Услуги ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» станут дороже в среднем на 4−6%. Наибольший рост тарифов на тепловую энергию ожидается в Чайковском до 6%, наименьший — в Соликамске (на 2,3%).

Тариф на горячее водоснабжение в Соликамске составит 131,58 рубля (+2,6%), в Перми — 172,81 рубля за кубометр (+3,4%), в Березниках — 167,68 рубля (+13,4%). Стоимость холодного водоснабжения в Перми и Добрянке останется прежней. Увеличение тарифа произойдет в Соликамске — до 24,36 рубля за кубометр (+4%), в Лысьве — до 26,61 рубля (+4,8%), в Чайковском — до 34,97 рубля (+6%), в Березниках — до 27,43 рубля (+6%).

Тариф на водоотведение в регионе увеличится в среднем на 3,7−6%. Наибольший рост запланирован в Перми — на 9% (с 24,82 до 27,14 рублей за кубометр).

Услуги по вывозу мусора подорожают на 6,9%. С 1 июля тариф для жителей многоквартирных домов вырастет до 85,61 рубля с одного человека, для жители частных сектора — до 77,31 рубля.