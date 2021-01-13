Барнаул, , 12:33 — REGNUM Сотрудникам Управления ФАС России по Алтайскому краю в трёх инстанциях Арбитражного суда удалось доказать состоятельность факта «картельного» сговора между барнаульскими медицинскими фирмами — ООО «Медоника» и ООО «Медикс». Подробности сегодня, 13 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идёт о совместном участии вышеуказанных юридических лиц в 16 электронных аукционах, проводившихся в 2019 году.

«В результате устного соглашения по применению стратегии поддержания цен компании на регулярной основе в течении трёх лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по искусственно высокой цене, снижая начальные цены контрактов максимум на 1%. Реализуя антиконкурентное соглашение, фирмы получили госзаказы на сумму свыше 50 млн рублей», — пояснили антимонопольщики.

В ходе антимонопольного расследования были установленные косвенные признаки, свидетельствующие о взаимосвязи фирм, такие как использование единой электронной инфраструктуры, одинаковый характер оформления заявок, наличие устойчивых экономических взаимоотношений. Их правоту подтвердили Арбитражный суд Алтайского края и Седьмой арбитражный апелляционный суд. И вот теперь ещё и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

В настоящее время фигуранты антимонопольного дела пытаются оспорить в суде наказание. ООО «Медикс» оштрафовано на 370 тыс. рублей, ООО «Медоника» — на 1,4 млн рублей.