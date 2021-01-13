Москва, , 12:50 — REGNUM Поправки о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Речь идёт об изменениях в «антиотмывочном» законе, которые уточняют порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Обязательный контроль предусмотрен для почтовых переводов и снятия наличных с баланса мобильного телефона на сумму от 100 тыс. рублей. Требование распространяется на наличные и безналичные расчёты на сумму от 3 млн рублей в рамках сделок с недвижимостью.

Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, банки и иные уполномоченные организации передают в Росфинмониторинг. При этом нет никаких дополнительных обязанностей для клиентов — юридических и физических лиц, говорится в сообщении.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — подчеркнули в службе.

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