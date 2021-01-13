Киров, , 12:21 — REGNUM Горно-обогатительный комбинат АО «Апатит» (Кировский филиал АО «Апатит») заключил договор на поставку электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1». Ее объем составит 100 МВт, в результате чего более 60% продукции ГОК будет выпускаться с использованием «зеленой» электроэнергии.

В декабре прошлого года Совет директоров ПАО «ФосАгро» утвердил климатическую стратегию. В ней говорится о планах по снижению выбросов парниковых газов, в том числе косвенных выбросов, которые образуются при производстве электроэнергии, потребляемой производственными мощностями компании. За основу климатической стратегии принят план низкоуглеродного перехода, в рамках которого разрабатываются мероприятия технического, технологического и организационного характера.

«Заключение договора на поставку электроэнергии с ГЭС — очередной шаг для достижения нами целей по снижению выбросов парниковых газов второго охвата, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Для нас это важно как с точки зрения снижения углеродного следа в своей продукции, так и с точки зрения повышения ее привлекательности на зарубежных рынках, которые традиционно чувствительны к теме экологии».

Это далеко не первый проект по внедрению на предприятиях ФосАгро энергоэффективных и «зеленых» технологий. В декабре 2020 года стартовал проект по использованию возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах. Опытной площадкой стал корпоративный санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд» в г. Балакове (Саратовская область). Специалисты компании установили на крыше лечебного корпуса корпоративного санатория «Изумруд» солнечные электростанции, способные генерировать до 25 кВт электроэнергии. Тем самым был запущен проект по использованию возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах. Весной 2021 года аналогичная солнечная электростанция будет установлена на здании гостиничного корпуса санатория, в результате общая мощность системы составит 45 кВт. Кроме того, планируются испытания технологии и производственных условиях балаковского химического комплекса компании.

На производствах «ФосАгро» применяются частотные преобразователи, благодаря которым уменьшается потребляемая электродвигателями мощность и снижаются потери энергии при старте двигателей.

Компания реализует крупный проект по строительству ряда электростанций, работающих на отходящем паре сернокислотных установок. Благодаря этому химические производства компании в Череповце и Балакове обеспечивают себя энергией собственной генерации в диапазоне 60−80%. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка появится в Волхове в рамках инвестиционного проекта по строительству там нового завода.

На предприятиях группы широко применяется светодиодное освещение, что позволило в 2−2,5 раза снизить затраты на освещение и сократить углеродный след в готовой продукции компании. В прошлом году на него была переведена апатит-нефелиновая обогатительная фабрика №3, в 2021 году аналогичный проект будет реализован на АНОФ-2.

В 2020 году деятельность группы «ФосАгро» в сфере климатической ответственности была высоко оценена крупнейшими мировыми ESG-рейтингами. В декабре был повышен рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) — одного из крупнейших и самых авторитетных исследований компаний по показателям климатической ответственности с «C» до «В-» (по шкале А-F, где А — это «лидер»).

В ноябре прошлого года международное агентство Sustainalytics существенно повысило оценку «ФосАгро» — с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск), что вывело ее в ТОП-3 предприятий мировой агрохимической индустрии.

Стремление ФосАгро использовать возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии полностью отвечает целям устойчивого развития, определённым ООН. Комплекс мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности производственных процессов — одно из важнейших направлений в стратегии устойчивого развития компании.

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