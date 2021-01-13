Москва, , 12:07 — REGNUM К преимуществам введения цифрового рубля можно отнести простоту использования, высокую скорость выполнения операций, надежность, экономичность, повсеместность приема, удобство и легкость конверсии цифрового рубля в наличные и средства на счетах в банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Идея эмиссии Банком России цифрового рубля мне представляется логичным и своевременным шагом, подтверждающим тот факт, что Россия входит в число наиболее продвинутых стран с точки зрения развития современных платежных инструментов и национальной платежной системы в целом, — сказал Пушко. — В частности, это позволит существенно сократить затраты на денежное обращение. А это большие деньги. Так, например, по данным Европейского центрального банка, ежегодные траты еврозоны на обслуживание наличного денежного обращения превышают 1% ВВП стран еврозоны. Громадные деньги! Издержки наличного денежного обращения в России, возможно, ниже, но тоже значительны. Обращение цифрового рубля способно их серьезно сократить».

Кроме того, как полагает Пушко, важным свойством цифрового рубля может стать возможность его использования для контроля целевых инвестиций и денежных потоков.

«Заявленные преимущества цифрового рубля вполне достижимы, поскольку технология уже отработана на других платежных инструментах, таких как банковские карты, денежные переводы, система быстрых платежей», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из проблем, связанных с ведением в России цифрового рубля, заключается в том, что банки могут столкнуться с проблемой нехватки средств.

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