Бишкек, , 12:06 — REGNUM Министерство образования Киргизии не будет выполнять требование студентов вузов о снижении оплаты за контрактное обучение в вузах. Об этом сегодня, 13 января, на пресс-конференции заявил заместитель министра Нурлан Омуров.

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По словам высокопоставленного чиновника, более 88% бюджета министерства составляют поступления от студентов, чье обучение в вузах проходит на контрактной основе.

«Студентов обучают 17 тысяч преподавателей, которые не прекращали работать и после перехода на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Поэтому они должны получать свою зарплату, которая формируется из денег, поступающих в виде оплаты за обучение студентов-контрактников», — подчеркнул он.

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