Подгорица, , 11:56 — REGNUM Исполнительный директор предприятия «Аэропорты Черногории» Данило Орландич сообщил, что компания ведет переговоры с тремя авиакомпаниями о возможной замене рейсов по тем направлениям, которые в течение года обслуживала национальная авиакомпания Montenegro Airlines. Напомним, что в конце 2020 года власти приняли решение о ее закрытии.

Орландич сказал в утренней программе TVCG, что переговоры идут хорошо и что самым большим препятствием для всего является эпидемия коронавируса.

«Аэропорты Черногории ведут переговоры с тремя компаниями о возможной замене всех наших направлений на Montenegro Airlines в течение года. Переговоры идут хорошо, но коронавирус является проблемой, потому что большое количество стран ЕС снова закрываются», — сказал Орландич.

Он считает, что количество рейсов будет иметь большое значение с апреля или мая, полагая, что этот год будет сложным как для аэропортов Черногории, так и для экономики страны.