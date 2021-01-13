Москва, , 11:53 — REGNUM Если Министерство юстиции РФ получит доступ к банковской тайне, то ни к чему хорошему это привести не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что Министерство юстиции России подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.

«Успокаиваться не надо. Есть процедура получения доступа к банковской тайне. Это суд. И несмотря на то, что у нас суды свою функцию выполняют слабо, даже таких судов, судя по всему, Минюст боится. И поэтому ни к чему хорошему, с моей точки зрения, такие вещи привести не могут, — уверен Солодков. — Потому что третья сторона, в данном случае Минюст, получает любую информацию о ваших транзакциях. Чем она при этом мотивирует свою деятельность? Вы знаете? И я не знаю. Это будет способствовать развитию вашего бизнеса? Чем будет мотивировано то или иное решение Минюста? Мы повышаем риски того, что любое волевое решение третьей стороны может нанести серьезный и, может быть, даже непоправимый урон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подготовленные поправки в законодательство предполагают включение Минюста в перечень организаций, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст России намерен получить доступ к банковской тайне