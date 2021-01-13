Прага, , 11:55 — REGNUM Мировые продажи автомобилей чешской компании Skoda в 2020 году упали на 19,1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает издание Automobilwoche со ссылкой на данные компании.

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Так, в прошлом году Skoda реализовала по всему миру чуть менее одного миллиона автомобилей. При этом в 2019 году Skoda продала 1,24 млн авто. Отмечается, что на продажи чешской марки повлияла 39-дневная остановка производства, связанная с пандемией коронавируса.

В 2020 году продажи чешской компании упали на 16,5% в Западной Европе и на 38,7% в Китае. Однако самое большое количество автомобилей Skoda реализовала на китайском авторынке — 173 000 экземпляров. На втором месте — Германия, где было реализовано 161 800 авто.

Замыкает тройку лидеров Россия, где в 2020 году было продано 94 600 машин чешской марки. По сравнению с 2019 годом продажи Skoda в России выросли на 6,8%.

Напомним, в 2019 году Skoda реализовала в России 88 609 машин, что обеспечило чешской компании седьмое место по продажам на российском авторынке среди других автокомпаний.

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