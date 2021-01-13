Додома, , 11:58 — REGNUM Правительство Танзании анонсировало аукцион, на котором будут представлены 30 «туристических охотничьих зон» в пределах охотничьих заповедников и других районов страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

«Управление дикой природы Танзании (TAWA) принимает заявки от квалифицированных заявителей на получение лицензий на ведение туристической охоты через электронные аукционы», — говорится на сайте ведомства.

В TAWA установили требования для компаний, заинтересованных в получении лицензий на управление охотничьими угодьями, в том числе регистрация «в пределах Танзании, намеревающихся заниматься охотой на животных», а также имеющих по меньшей мере одного директора с пятилетним опытом работы в бизнесе в сфере дикой природе и сохранении видов в стране.

«Охотничьим компаниям могут быть выделены до пяти охотничьих зон разных категорий одновременно. Торги начнутся 8 февраля 2021 года и продлятся семь дней подряд», — говорится в сообщении ведомства .

Некоторые охотничьи зоны расположены в экосистеме охотничьего заповедника Селус, который внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм — один из ключевых секторов танзанийской экономики.

Правительство страны первоначально разместило 26 охотничьих зон на онлайн-аукционной платформе в 2019 году, чтобы повысить «прозрачность и обуздать коррупцию». Прошлогодний аукцион, как сообщается, был отложен после того, как правительство не смогло продать многие охотничьи зоны на предыдущих аукционах.