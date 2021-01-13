Чита, , 11:45 — REGNUM Повысить занятость населения Забайкальском крае призваны проекты, которые в рамках территории опережающего развития Забайкалья с 2020 г. намерены реализовать три новых инвестора. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, общий объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, будет создано 333 рабочих места.

«Мы проведем наблюдательный совет под председательством Губернатора в январе, на котором рассмотрим новые проекты. Они связаны с освоением месторождения, развитием растениеводства, организацией мясоперерабатывающего комплекса. Это важные для края направления, которые положительно отразятся на экономике региона.

Кроме того, за счет новых предприятий будут созданы рабочие места, что позволит повысить занятость населения края. Особенно это важно в период коронавируса, который отразился на уровне безработицы», — сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Илья Акишин.

Горнорудная компания «Александровское» заявила проект по освоению Сергеевской золоторудной площади, предполагаемый уровень добычи — 0,6 тонны золота в год. Компания «Ононское» будет развивать растениеводство и осваивать банк сельхозземель — планируется ввести в оборот 3,3 тысячи гектаров залежных земель в Забайкальском крае. Общий размер обрабатываемых земель составит 4,5 тысячи гектаров.

Сельскохозяйственный перерабатывающий сбытовой потребительский кооператив «Нер-Заводский» представит проект по организации мясоперерабатывающего комплекса мощностью до 309 тонн мясной продукции в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ утвердило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия». В частности, ТОР «Забайкалье» пополнится территориями Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Кроме того, увеличивается перечень разрешённых видов деятельности и вырастут затраты на 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для резидентов.

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