Москва, , 11:33 — REGNUM Все угрозы Вашингтона в адрес «Северного потока — 2» выглядят сегодня нелепо, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Особенно несерьезно это выглядит в период пересменки в Белом доме, когда уходящему президенту Дональду Трампу грозит импичмент.

Понятно, что американский Госдеп отрабатывает откровенно политическое решение Конгресса США. Здеcь одна политика и никакого экономического смысла нет. Именно данный фактор и раздражает ведущие экономические державы ЕС.

Политические отношения ЕС и США уже подморозило. Интересны бизнеса Европы непосредственно связаны с реализацией проекта «Северный поток — 2».

Политическое, экономическое и даже гипотетически военное давление США на Евросоюз — бессмысленное и бесперспективное.

Российский трубопроводный газ для ЕС — оптимальный по цене и надежности поставок вариант. Бесперебойные поставки российского голубого топлива европейским потребителям без привязки к политическому давлению — ключевой фактор успеха сотрудничества ЕС и России.

На фоне аномального похолодания цены на газ демонстрируют резкий рост, сегодня его цена на спотовом рынке подскочила до $340, это почти в два раза выше осенних цен.

С высокой вероятностью в I полугодии 2021 года «Северный поток — 2» будет введен в строй. Это значит, что на фоне прочных экономических связей РФ и ЕС политические трения между Брюсселем и Вашингтоном могут только усиливаться и при новом президенте США Джо Байдене», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США предупредил ряд европейских компаний о возможном риске введения против них санкций из-за газопровода «Северный поток — 2».

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