Москва, , 11:36 — REGNUM Природный газ стоимостью около 100 млрд рублей и другие активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа попали в залог к российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Об этом сообщает 13 января РБК со ссылкой на отчетность организации за 2019 год.

Активы, уточняет агентство, заявлены качестве обеспечения по кредиту, который получил холдинг Ostchem Holding Limited, входящий в группу компаний миллиардера Group DF. В соответствии с условиями сделки Фонд промышленных активов получил акции кипрских компаний, ряда украинских предприятий, а также швейцарской и эстонской компаний.

Заложенные в фонде активы в основном относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. В залоге также оказался природный газ, которым владели предприятия Ostchem, расчётной стоимостью около 98 млрд рублей.

Напомним, НКО «Фонд промышленных активов» создала в 2016 году для реструктуризации проблемных активов государственная корпорация ВЭБ. РФ. Позднее фонд вывели за пределы группы ВЭБ.

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