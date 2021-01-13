Москва, , 11:28 — REGNUM По итогам 2020 года на сервисные услуги для легковых автомобилей жители России потратили 600 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом в 69 наиболее крупных российских регионах, в которых числится свыше 97% всех автомобилей, зарегистрированных в стране, этот показатель составил 642,9 млрд рублей.

На услуги автосервисов у официальных дилеров жители России потратили 53,4 млрд рублей (8,3% от общего объема). На услуги частных компаний ушло еще 112,1 млрд рублей (17,5%). А вот 181 млрд рублей (28,2%) автолюбители потратили, выполнив ремонт своими силами или обратившись к механикам-частникам.

Отмечается, что при составлении данных расчетов бралась стоимость самих работ, без учёта потраченных средств на запасные части и расходные материалы.

Напомним, в октябре 2020 года средневзвешенная стоимость легковой машины с пробегом в России составила 566,8 тыс. рублей.

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