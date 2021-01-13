Москва, , 11:20 — REGNUM В России банки выступили против инициативы обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову («Справедливая Россия»).

Сегодня банки могут отказать в выдаче кредита клиенту без объяснения причин. Подготовленный законопроект предлагает обязать банки давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».

В ассоциации уточнили, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, распространяющейся на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

Кроме того, в АБР не уверены, что разъяснения банков окажутся полезными потенциальным кредиторам. Это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в Центральный банк и суды, подчеркнули в Ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство проконсультируется с Центробанком по поводу того, чтобы обязать банки объяснять клиентам, почему им отказано в получении кредита.

По мнению экспертов, если кредитные учреждения будут обязаны объяснять своим клиентам, почему им отказывают в получении кредита, то это повысит прозрачность банковского кредитного рынка.

Читайте подробнее: Должны ли банки РФ объяснять клиентам причину отказа в кредите?