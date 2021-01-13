Симферополь, , 11:15 — REGNUM На 11%, до 5,8 млн туристов, вырос туристический поток в Крым с начала курортного сезона с 1 июля по 31 декабря, сообщили в минкурортов Республики Крым 13 января.

«Крым — единственный, как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, оказался в плюсе по доходам отрасли в 2020 году. По данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения — санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы — за 9 месяцев 2020-го выросли на 2%, до 27,9 млрд руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнили в министерстве.

Всего в 2020 году в Крым приехали 6 млн 303 тыс. туристов, в 2019 году — 7,43 млн человек. В декабре 2020 года турпоток составил 277,7 тыс. туристов — это на 24% выше, чем в декабре 2019 года, в октябре показатель вырос на 30,7%, до 427 тыс. туристов, в сентябре на 40%, до 1,1 млн туристов, в августе на 15,3%, до 2,1 млн туристов, сообщили в минкурортов.

В 2020 году около 30% всех гостей прибыли в регион самолётами, 64% — на автомобилях и автобусами, 5% — по железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что в Крыму с 27 декабря по 10 января отдохнули 240 тыс. туристов.