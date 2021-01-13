Москва, , 11:01 — REGNUM Ожидания по итогам 2020 года у частных медицинских центров в РФ были хуже, чем оказалась реальность. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил член федерального политического совета «Партии Роста» Игорь Симаков.

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«Просели, но не сильно, в среднем — 10 процентов. Основной антивклад — это апрель, май и июнь, когда был пик самоизоляции, все сидели по домам, ничего не работало, включая большинство частных медицинских центров. Потом ситуация выправилась и остальные месяцы по выручке были примерно такими же, как и аналогичные в 2019 году. Все праздники в большинстве своем мы трудились, кто с 4, кто с 5 января. Ситуация по отрасли в целом на данный момент достаточно спокойная», — пояснил эксперт.

Говоря об ожиданиях, он отметил, что все понимают, что сегодня есть трудности в получении помощи в государственных и муниципальных медицинских организациях, потому что они, решением властей, переведены в режим повышенной готовности и прием плановых пациентов ограничен. «Поэтому сейчас люди к нам идут. Пока просто нет альтернатив, крайне сложно записаться к бесплатным специалистам. Но ничто не длится вечно, и, на фоне падения доходов у населения, как только муниципальная система вернется к прежнему режиму работы, мы ожидаем, что обращаемость и выручка у частных клиник будут падать», — подчеркнул Симаков.

Он добавил, что в период пандемии поднялись те клиники, в которых есть услуги лабораторной диагностики, на рынке появились и новые игроки, и новые услуги, связанные, прежде всего, с ковид-диагностикой. «Хорошо себя чувствуют на рынке аптечные центры и предприятия, у кого есть мобильные бригады неотложной медицинской помощи. Оказались в выигрыше и те, кто смог наладить дистанционные консультации врачей. Однако, что касается последних, этот тренд наблюдался только в городах-миллионниках. В мелких муниципалитетах по-прежнему люди любят ходить к врачу лично, на приемы», — уточнил эксперт.