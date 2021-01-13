Чита, , 11:01 — REGNUM Запланированные на 2020 год в Забайкалье мероприятия в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» практически завершены. Об этом заявила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Национальный проект «Здравоохранение» имеет кассовое исполнение — 99,6%. До 15 марта будет завершен проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2021 году запланирован серьезный объем бюджетных ассигнований. 701 миллион рублей по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» закреплен за министерством здравоохранения региона на 2021 год, 63% уже законтрактовано», — пояснила чиновница.

По её словам, на развитие здравоохранения в рамках нацпроектов в 2021 году Забайкалью предусмотрен 701 миллион рублей. Помимо реализации нацпроектов по линии минздрава Забайкалья, выделен еще 901 миллион рублей в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение». Позднее было отмечено: контроль над реализацией остальных будет усилен. В 2020 году Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов.

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