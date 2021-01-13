Эр-Рияд, , 11:08 — REGNUM Некоторые азиатские покупатели получат от Саудовской Аравии меньше нефти в феврале, в Европу поставки не планируются. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компаний, получивших уведомления от Saudi Aramco.

Поставки саудовской нефти уменьшены для по меньшей мере девяти покупателей. Так, ряд нефтеперерабатывающих заводов в Азии, имеющих с Saudi Aramco долгосрочные контракты, получат на 20−30% меньше нефти, чем ожидали.

Пяти покупателям компания полностью поставит небольшие объемы нефти. Европейских поставок в феврале не будет.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил в начале января на пресс-конференции, что в феврале — марте этого года королевство добровольно уменьшит добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки.

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