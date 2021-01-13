Пермь, , 10:51 — REGNUM В Перми в 2020 году побит рекорд по вводу новостроек в эксплуатацию. Общая площадь 45 новых многоквартирных домов составила 531 981 квадратный метр, сообщает пресс-служба мэрии.

Побит прошлый рекордный показатель — в 2015 году в строй ввели более 520 тысяч квадратных метров жилья. Добавим, в 2019 году сдано 40 новых многоквартирных домов. Их площадь составила 426 458 квадратных метров.

Как сообщает Пермьстат, в январе-ноябре 2020 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию 910,2 тыс. квадратных метров жилья.

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