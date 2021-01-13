Красноярск, , 10:51 — REGNUM Красноярский арбитраж 25 января 2021 года планирует рассмотреть вопрос привлечения к финансовой ответственности пяти бывших топ-менеджеров банка «Канский», который лишился лицензии в декабре 2017 года. Сумма взыскиваемых убытков превышает 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма требований составляет 1 096 429 724,59 рубля. Управляющий потребовал взыскать со Светланы Гавриловой (акционера с долей 9,9%), экс-главы правления Олега Финка, Анастасии Пивоваровой, Василия Шумеева, Анны Кирилловой «убытки, причинённые выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам в размере 807 415 802,41 рубля», а также с Гавриловой и Финка убытки, которые допущены в связи исчезновением средств, «привлечённых по вкладам физических лиц в размере 288 825 573,3 рубля». Отдельно Олегу Финку выдвинуто требование об уплате убытков, причинённых «сделкой по продаже объектов недвижимого имущества по заниженной стоимости в размере 188 348,88 рубля».

Напомним, лицензию у банка «Канский», созданного в ноябре 1990 года, отозвали 13 декабря 2017 года. Тогда по размеру активов банк в РФ занимал 374-е место. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл неэффективную систему управления и контроля, значительные объёмы активов низкого качества. Заявлялось, что основной ресурс «Канского» — это деньги, привлечённые от населения, которые тратили в том числе на выдачу кредитов физлицам.

На май 2016 года основными акционерами банка были десять физлиц, в том числе председатель совета директоров Алексей Подсохин — с долей 9,99%.