Москва, , 10:46 — REGNUM Самая важная мера поддержки бизнеса в Москве — отсрочка платежей по налогам за I квартал 2020 года, считают 79% представители бизнеса и делового сообщества. Такие данные исследования приводит ИХ «Ромир».

Также среди важных мер поддержки бизнеса: льготная аренда городской и коммерческой недвижимости (78% и 73%), льготное кредитование малого и среднего бизнеса (72%), субсидирование процентных ставок по кредитам (59%).

Большинство опрошенных считают, что в Москве для бизнеса созданы все условия. По мнению 65%, открыть бизнес в столице достаточно легко. Противоположного мнения придерживаются 33%.

Опрос проведен в январе 2021 года. Опрошены 100 экспертов — представители бизнеса, проживающих в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, для столичных предпринимателей создано специальное приложение, призванное облегчить им условия работы.

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