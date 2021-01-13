Москва, , 10:39 — REGNUM Власти РФ должны принять дополнительные меры поддержки предпринимателей и населения, которые позволят восстановить спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, в том числе самозанятых, Марина Блудян. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ снизят ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.

«Снижение банковской ставки заемщиками всегда воспринимается положительно, особенно предпринимателями или самозанятыми. Чем ниже ставка, тем доступнее кредиты, — сказала Блудян. — Насколько своевременно это сделано и какой будет эффект, пока трудно сказать, для этого нужно проанализировать множество макроэкономических показателей. Можно говорить о простых, на первый взгляд, решениях: дать больше денег под меньший процент — это хорошо, но недостаточно. Нужны дополнительные меры поддержки предпринимателей и населения, которые позволят восстановить спрос».

Но, как подчеркнула Блудян, для правительства очень важно сохранить контроль над инфляцией, и каких-то серьезных последствий от снижения ставки ожидать не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Сафонов заявил, что решение российского правительства понизить ставку по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых не противоречит тем экономическим и рыночным условиям, которые сложились в стране.

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