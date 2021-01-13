Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Производители муки и хлеба Новосибирской области получат федеральную поддержку. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

По словам Жукова, такое решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Принято решение о выделении Новосибирской области 61,6 млн рублей на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и 45,2 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части понесённых расходов по производству и реализации хлеба и хлебобулочных изделий», — уточнил он.