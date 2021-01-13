Берлин, , 10:42 — REGNUM Реализация автомобилей немецкой компании Porsche на мировом рынке сократилась в 2020 году на 3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает издание Automobilwoche.

Отмечается, что в конце 2020 года Porsche снова улучшил показатели продаж, однако так и не смог выйти на уровень реализации 2019 года из-за провальных показателей в первой половине года. За год было продано 272 162 автомобиля немецкой марки.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, бросил нам вызов с весны 2020 года, но мы смогли в целом сохранить относительно стабильные поставки в течение года», — сообщил директор по продажам компании Детлев фон Платен.

В прошлом году Porsche продал в Китае около 89 000 автомобилей (+3%). Кроме того, в 2020 году было реализовано 57 294 авто марки в США (-7%) и 26 152 авто в Германии (-17%).

Напомним, весной 2020 года компания Porsche приостановила производство автомобилей на шесть недель из-за проблем с поставками комплектующих.

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