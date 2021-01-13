Минск, , 10:39 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) выведен на полную, 100%-ную мощность. Об этом 13 января сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии.

«12 января 2021 г. в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что тепловая мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 3200 МВт, а электрическая мощность — 1170 МВт. При этом указывается, что при данном уровне мощности на блоке по программе этапа опытно-промышленной эксплуатации будут продолжены статические и динамические испытания.

Кроме того, добавляется, что испытания будут вестись в течение 15 дней, после чего будут проведены комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

«В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2020 года в «Росатоме» сообщили, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в I квартале 2021 года.